Ремонт Могилы Неизвестного Солдата в Пскове завершат до конца ноября

16:32, 19 октября 2022, ПАИ

Ремонтные работы на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове планируют завершить до конца ноября. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«В целом реновация мемориального комплекса близится к завершению. Восстановлена и усилена конструкция памятника. Площадка вновь вымощена камнем. Впереди установка новых плит с гранитным щебнем и устройство лестницы», — рассказал сити-менеджер.

По его словам, также запланировано сделать подсветку комплекса, как это было задумано автором проекта, выдающимся псковским архитектором-реставратором Всеволодом Смирновым.

Напомним, Вечный огонь будет гореть в специальной палатке около двух недель. Примерно столько времени понадобится на ремонт газовой горелки и площадки вокруг нее.