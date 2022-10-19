ФОТОФАКТ Верблюды в лифте

16:41, 19 октября 2022, ПАИ

Жительница одного из домов на улице Владимирской в псковской деревне Родина пожаловалась на нерадивых соседей (или их гостей), которые заплевали весь лифт в подъезде. Жалобу псковичка опубликовала в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

«Второй день подряд такая картина. Разве сложно уважать чужой труд? Зачем тогда нам убирают подъезд, если свиньи живут?» - задалась вопросом жительница микрорайона.

Ранее жители того же микрорайона устроили в лифте обмен магнитами. Отметим, что акция уже подошла к концу: в один день почти все магниты со стен лифта исчезли.