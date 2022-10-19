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Общество

ФОТОФАКТ Верблюды в лифте

Фото: Анжелика Азарова

Жительница одного из домов на улице Владимирской в псковской деревне Родина пожаловалась на нерадивых соседей (или их гостей), которые заплевали весь лифт в подъезде. Жалобу псковичка опубликовала в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте». 

«Второй день подряд такая картина. Разве сложно уважать чужой труд? Зачем тогда нам убирают подъезд, если свиньи живут?» - задалась вопросом жительница микрорайона.

Ранее жители того же микрорайона устроили в лифте обмен магнитами. Отметим, что акция уже подошла к концу: в один день почти все магниты со стен лифта исчезли. 

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