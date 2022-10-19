Более 300 работников сельского хозяйства мобилизовали в Псковской области

17:07, 19 октября 2022, ПАИ

Из 16 тысяч работников сельского хозяйства в Псковской области мобилизовали 321 человека. Об этом рассказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что 41 предприятие обратилось в профильное управление. Кого-то получилось «отбить», но 321 человека мобилизовали.

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров заметил, что если энергетика мобилизуют и других узких специалистов, то предприятие можно закрывать, так как ему грозит банкротство.

Андрей Козлов добавил, что в период мобилизации будет «возвратный процесс», к примеру, будут проходить практику студенты. Однако он подчеркнул, что в любом случае они не заменят профессиональных специалистов.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.