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Общество

Началось благоустройство территории дновской автостанции

Фото: Михаил Шауркин

На территории автостанции начались работы по благоустройству прилегающей территории, сообщил глава района Михаил Шауркин.

«Совсем скоро здесь будет комфортно и красиво», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, в июне 2022 года в соцсетях стали распространять информацию о закрытии автовокзала в городе Дно. Глава региона Михаил Ведерников после этого заявил, что подобного решения никто не принимал. В июле стало известно, что станция переходит в распоряжение муниципалитета.

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