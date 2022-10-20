Началось благоустройство территории дновской автостанции
На территории автостанции начались работы по благоустройству прилегающей территории, сообщил глава района Михаил Шауркин.
«Совсем скоро здесь будет комфортно и красиво», — написал он в своём Telegram-канале.
Напомним, в июне 2022 года в соцсетях стали распространять информацию о закрытии автовокзала в городе Дно. Глава региона Михаил Ведерников после этого заявил, что подобного решения никто не принимал. В июле стало известно, что станция переходит в распоряжение муниципалитета.
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