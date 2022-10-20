Началось благоустройство территории дновской автостанции

14:18, 20 октября 2022, ПАИ

На территории автостанции начались работы по благоустройству прилегающей территории, сообщил глава района Михаил Шауркин.

«Совсем скоро здесь будет комфортно и красиво», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, в июне 2022 года в соцсетях стали распространять информацию о закрытии автовокзала в городе Дно. Глава региона Михаил Ведерников после этого заявил, что подобного решения никто не принимал. В июле стало известно, что станция переходит в распоряжение муниципалитета.