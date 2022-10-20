Уроженка Пскова взяла премию «ТЭФИ-KIDS»

15:50, 20 октября 2022, ПАИ

Уроженка Пскова Оксана Федорова стала лучшей телеведущей по версии «ТЭФИ-KIDS» 2022. Она ведет программу «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Карусель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда Оксаны Федоровой.

Лауреатов IV Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-KIDS» назвали на торжественной церемонии в театре Et Cetera в Москве. Также жюри выбрало лучший анимационный сериал — «Монсики» киностудии «Союзмультфильм».

«Создание детского кино и телепрограмм — важная функция государства по воспитанию юных граждан. Без качественного контента для детей мы потеряем страну. Я рад, что, несмотря на сложную экономическую обстановку, принято чрезвычайно важное решение — производство детского кино и телевидения будет получать 100% финансовую поддержку государства. Мы доказали, что умеем создавать уникальные детские проекты, показали, что у нас есть замечательные ведущие, превосходные композиторы. Работы, представленные на «ТЭФИ-KIDS», — это и есть те ориентиры, тот маяк, к которому мы будем идти», – отметил президент премии «ТЭФИ-KIDS» Александр Митрошенков.

Проект «ТЭФИ-KIDS», учредителем которого в 2019 году выступила Академия российского телевидения, развивает просветительскую и культурную функции регионального и федерального детского телевидения, повышает профессиональный уровень сотрудников детских телеканалов и помогает специалистам обмениваться опытом. Всего в этом году на участие поступило более 140 заявок. Победителей в 10 номинациях определило жюри.

Напомним, что в конце августа телеведущая Оксана Фёдорова представила одну из серий телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», посвящённую Пскову и музыкальному наследию великих классиков, проживавших в Псковской области.