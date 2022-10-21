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Общество

Михаил Ведерников призвал разобраться в предоставлении отсрочки сотрудникам предприятий

Мобилизационная кампания в Псковской области идёт организованно, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании призывной комиссии по частичной мобилизации 21 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Несмотря на все сложности, диалог между участниками процесса налажен. Взаимодействие отработано, ошибки первых двух недель приняты во внимание и в настоящий момент, скорее, являются исключением», - отметил Михаил Ведерников.

В настоящее время выполняют задачи по актуализации мобилизационных ресурсов. Кроме того, ведут работу с обращениями граждан. С 21 сентября в правительство области их поступило более 800. Отдельное направление – обсуждение с предприятиями вопросов, которые касаются предоставления отсрочки сотрудникам.

«В этой части хочу обратить внимание, что некоторые компании недостаточно четко прорабатывают заявки. На одном предприятии просят предоставить отсрочку для более чем 600 сотрудников - это больше половины общей штатной численности. Хочу напомнить, что предоставление отсрочки – это, скорее, исключение для наиболее ценных сотрудников, без которых предприятие не может полноценно работать. Соответственно, к обращениям нужно подходить более серьезно. Продуманных заявок, к слову, существенно больше. Многие просят отсрочки всего для нескольких ключевых специалистов. Такие заявки будем стараться удовлетворять», - пояснил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Псковской области введут дополнительные меры безопасности.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

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