Бренд Lamel уберут из псковских магазинов косметики из-за поддержки теракта на Крымском мосту

18:10, 21 октября 2022, ПАИ

Продажи бренда Lamel после письма Минпромторга прекратят псковские магазины косметики. Как сообщает ТАСС, Минпромторг России проинформировал магазины о том, что косметический бренд Lamel Professional поддержал теракт на Крымском мосту.

На основании поступившей информации с брендом Lamel прекратили сотрудничество «Вайлдберриз» (Wildberries), Сбер («СберМаркет» и «СберМегаМаркет»), «Арома-Люкс» («Рив Гош»), «Сефора Рус» («Иль де Ботэ»), «Алькор и Ко» («Л'Этуаль») и другие компании.

8 октября на Крымском мосту произошёл взрыв грузового автомобиля. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Позже стало известно, что при теракте погибла семейная пара из Санкт-Петербурга.