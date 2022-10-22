Псковская область выиграла грант на создание школы креативных индустрий

00:05, 22 октября 2022, ПАИ

Псковская область выиграла грант в размере 55 млн рублей на создание школы креативных индустрий. Проект будет реализован в следующем году на базе областного колледжа искусств. Об этом напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное».

Работа будет организована в четырёх направлениях: это анимация и 3D-графика, дизайн, фото- и видеопроизводство, звуковой дизайн.

«Для всех них характерно не только детальное изучение теории, но и практика — все дети реализуют собственные проекты. Будет и программа повышения квалификации для педагогов», — заверил глава региона.

Курс займёт не менее двух лет, его участниками смогут стать ученики 5–11-х классов общеобразовательных учреждений. Первый набор планируется в сентябре 2023 года. По окончании обучения выпускники получат сертификаты.