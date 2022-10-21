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Псковские участники форума «Мы помним» выиграли 3 миллиона рублей

Форум «Мы помним». Фото организаторов

3 млн 770 тыс. рублей — столько выиграли участники форума «Мы помним», в рамках которого прошёл грантовый конкурс Росмолодёжи.

Сегодня проходила защита 38 проектов, из которых победителями стали сразу 9, из них 7 — из Псковской области, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Имена победителей и заслуженные гранты:

  • Алина Корныльева из Псковской области с проектом создания тактильных книг «Окно в мир» выиграла 120 тыс. рублей;
  • Евгений Рудый из Псковской области с проектом кожевенного коворкинга «Рыжая Рысь» — 380 тыс. рублей;
  • Светлана Каканова из Псковской области с проектом «Живые деревни» — 380 тыс. рублей;
  • Анна Шуняева из Псковской области с проектом «Нам доверена память» — 410 тыс. рублей;
  • Никита Козлов из Псковской области с проектом молодёжной творческой студии анимации «Разберёмся сами!» — 410 тыс. рублей;
  • Алексей Телюшин из Псковской области с проектом «ЭкоМЦ» — 410 тыс. рублей;
  • Ольга Маслобойникова из Санкт-Петербурга с проектом онлайн-школы социального дизайна «Малевич» — 520 тыс. рублей;
  • Алёна Соловьёва из Свердловской области с культурно-образовательным проектом «Уральцы на Огненной дуге» — 520 тыс. рублей;
  • Кристина Шульгина из Псковской области с проектом «Остров спокойствия — социализация и инклюзия» — 620 тыс. рублей.
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