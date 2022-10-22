Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Статус Вечного огня получат пять мемориалов в Псковской области

Зажжение Вечного огня в Невеле. Фото: скрин видео

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников недавно рассказывал о зажжении Вечного огня в Невеле. Глава региона снова вернулся к этой теме в своём Telegram-канале.

«На сегодняшний день в Псковской области 12 подобных мемориалов, где пламя зажигается только во время проведения торжественных памятных мероприятий. Благодаря достигнутым договорённостям с ПАО «Газпром» пять огней будут гореть постоянно. Вслед за Невелем Вечные огни появятся в Дедовичах, Дно, Острове и Печорах. Благодарю Алексея Борисовича Миллера за помощь Псковской области в этом важном вопросе», — сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор попросил муниципалитеты начать работать над тем, чтобы соответствующие мемориальные комплексы были включены в реестр Минобороны РФ и смогли получить официальный статус Вечного огня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 октября 2022

Вышло новое еженедельное видеообращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
22 октября 2022

Михаил Ведерников рассказал о завершённом проекте — Музее оккупации
22 октября 2022

Псковская область выиграла грант на создание школы креативных индустрий
21 октября 2022

Статус Вечного огня получат пять мемориалов в Псковской области
21 октября 2022

Псковские участники форума «Мы помним» выиграли 3 миллиона рублей
21 октября 2022

В великолукской гимназии провели Покровскую ярмарку
21 октября 2022

Фильм «Письма из провинции. Гдовский район Псковской области» показали по каналу «Культура»

21 октября 2022

Михаил Ведерников посетил Музей оккупации Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...