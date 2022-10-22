Статус Вечного огня получат пять мемориалов в Псковской области

23:54, 21 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников недавно рассказывал о зажжении Вечного огня в Невеле. Глава региона снова вернулся к этой теме в своём Telegram-канале.

«На сегодняшний день в Псковской области 12 подобных мемориалов, где пламя зажигается только во время проведения торжественных памятных мероприятий. Благодаря достигнутым договорённостям с ПАО «Газпром» пять огней будут гореть постоянно. Вслед за Невелем Вечные огни появятся в Дедовичах, Дно, Острове и Печорах. Благодарю Алексея Борисовича Миллера за помощь Псковской области в этом важном вопросе», — сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор попросил муниципалитеты начать работать над тем, чтобы соответствующие мемориальные комплексы были включены в реестр Минобороны РФ и смогли получить официальный статус Вечного огня.