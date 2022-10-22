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Общество

Нинель Салагаева назвала ОЭЗ «Моглино» одним из приоритетных проектов для Псковской области

Одним из приоритетных проектов для правительства Псковской области стала особая экономическая зона «Моглино». Об этом рассказала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

«Мы всячески поддерживаем особую экономическую зону, новых резидентов, которые к нам приходят, новых инвесторов и реализацию проектов», — отметила она.

Она также поздравила ОЭЗ с первым серьёзным юбилеем. «Особая экономическая зона — это ключевая точка социально-экономического роста развития региона. То решение, которое было принято командой, управлявшей регионом на тот момент, абсолютно правильное, взвешенное. И сегодня для нас это центр притяжения новых высокотехнологичных проектов, создание новых высококвалифицированных рабочих мест», — подчеркнула Нинель Салагаева.

По её словам, два крупных завода будут запущены в ближайшее время, а также благодаря «Моглино» уже создано более 350 рабочих мест.

«Зона продолжает развиваться. Да, сегодня непростые времена, но мы надеемся, что развитие не остановится, будет продолжаться. Приходят новые резиденты, и мы им всячески помогаем», — сказала замгубернатора Псковской области.

Напомним, что ОЭЗ «Моглино» отмечает 10-летие со дня создания в Псковской области.

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Нинель Салагаева назвала ОЭЗ «Моглино» одним из приоритетных проектов для Псковской области

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