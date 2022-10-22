ОЭЗ «Моглино» планирует привлечь новых резидентов в Псковскую область

13:26, 22 октября 2022, ПАИ

Ключевой задачей ОЭЗ «Моглино» является привлечение новых резидентов. Об этом заявил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Конечно, впереди задача завершения инфраструктуры на второй площадке для размещения якорного резидента, его второго проекта. Безусловно, будем продолжать работать вместе на благо Псковской области», — отметил он.

Андрей Михеев также поздравил с юбилеем ОЭЗ «Моглино» и всех её сотрудников. «За это время прошли достаточно большой, непростой путь. Конечно, есть успехи, потому что в рамках этих десяти лет сделали всё с нуля, начиная с разработки проекта планировки, со строительства отдельных объектов инфраструктуры и включая, безусловно, поиск, размещение резидентов и запуск первых производств», — сказал он.

Напомним, что ОЭЗ «Моглино» отмечает 10-летие со дня создания в Псковской области.