Свыше 2,5 миллиарда рублей составил объём инвестиций резидента ОЭЗ «Моглино»

12:27, 22 октября 2022, ПАИ

От лица компании коллектив ОЭЗ «Моглино» поздравил с десятилетним юбилеем федеральный директор компании ООО «Елме Мессер Рус» по производству промышленных, пищевых и технических газов Виталий Громов.

«В данный момент вышли на этап опыта промышленной эксплуатации, соответственно, стали осуществлять выпуск продукции. На каждой стадии мы получали поддержку сотрудников ОЭЗ «Моглино», за что мы им очень благодарны. На данный момент мы все плановые показатели уже выполняем: распространяем нашу продукцию и организуем предприятия в Северо-Западном и Центральном округах России», — отметил он.

Виталий Громов также подчекрнул, что общий объём инвестиций компании ООО «Елме Мессер Рус» составил в ходе реализации проекта свыше 2,5 миллиарда рублей, а максимальный объём производимой продукции — свыше 90 тысяч тонн сжиженного кислорода, азота и аргона в год.

«Общее количество сотрудников нашей компании в ходе реализации этого проекта — 20, а вместе со смежными предприятиями — порядка 50 человек. Данное производство является высокотехнологичным, с высокой долей автоматизации и позволяет вывести Псковскую область в лидеры СЗФО по производству сжиженного кислорода, азота и аргона, вместе взятых», — рассказал Виталий Громов.

Напомним, что ОЭЗ «Моглино» отмечает 10-летие со дня создания в Псковской области.