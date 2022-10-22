Синтез алмазов проводят в Псковской области благодаря содействию ОЭЗ «Моглино»

16:46, 22 октября 2022, ПАИ

С юбилеем ОЭЗ «Моглино», которая расположена в Псковской области, поздравила генеральный директор ООО «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына.

«На сегодняшний день мы уже два года являемся резидентами ОЭЗ «Моглино». Мы очень благодарны ОЭЗ за сотрудничество, за содействие и за помощь в нашем переезде из Санкт-Петербурга сюда», — отметила она.

Гендиректор также рассказала, что компания занимается синтезом сверхтвёрдых материалов, а именно выращиванием лабораторных алмазов. «Наши алмазы полностью идентичны природным», — подчеркнула она.

Из алмазов, как правило, делают лабораторные пластины, которые применяются в оптике, в промышленности, в отраслях, таких как теплоотводы, радары, фазированные решётки: это и детекторы, и медицина (скальпели), и многие другие сферы, перечислила специалист.

«Хотелось бы очень поздравить ОЭЗ с юбилеем, с десятилетием, поблагодарить их ещё раз от нас, пожелать активного процветания, новых проектов, новых резидентов и новых кадров — активных и перспективных», — заключила Екатерина Наговицына.

Напомним, что ОЭЗ «Моглино» отмечает 10-летие со дня создания в Псковской области.