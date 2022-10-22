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Общество

Жителей сожжённых деревень вспоминают сегодня в Псковской области

Фото: газета «Новая жизнь»

В митинге на воинском захоронении в деревне Северики принял участие глава Усвятского района Дмитрий Петров. Мероприятие прошло в честь новой региональной даты – Дня памяти жителей сожжённых деревень, которую отмечают сегодня, 22 октября. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

«В первые годы войны Севериковский сельский совет потерял много людей. Все мы помним трагедию деревень Северики, Березовка, Городец, когда сжигали живых людей, и эта трагедия не должна повториться. Наша задача — помнить и передавать из поколения в поколение правду о войне, не допустить, чтобы искажалась правдивая история Великой Отечественной войны», — подчеркнул глава района на митинге.

Ранее сообшалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области в день новой памятной даты.

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