Елена Цунаева поделилась впечатлениями от открытия Музея оккупации в Пскове

17:18, 22 октября 2022, ПАИ

О своих впечатлениях от открытия Музея оккупации в Пскове рассказала сразу после его посещения депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в эфире радио «7 НЕБО».

«Конечно, музей — очень атмосферное место, поскольку и само здание, где расположили музейную экспозицию, имеет историю. Музей очень современный, стилистически выдержанный. Но, безусловно, внешнее обрамление заставляет тебя концентрироваться на том содержании, которое есть в музее. Я человек, который давно занимается темой преступлений нацистов, но тем не менее были мурашки по коже от документов и роликов», — поделилась она.

При этом самое яркое впечатление на Елену Цунаеву произвела тюремная камера: «Документов я видела и читала достаточно много: мы работали над серией сборников документов. А вот восстановление тех надписей в камере, которые были сделаны, когда люди понимали, что, скорее всего, они умрут, и хотели какую-то весточку оставить, что они здесь были... Мне кажется, это такое место, где нужно посидеть и подумать, насколько это возможно в рамках экскурсии».

Полностью посмотреть интервью с Еленой Цунаевой можно по ссылке.

Ранее сообщалось об открытии Музея оккупации в Пскове. Вера Емельянова поблагодарила всех причастных к созданию музея. Также его посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.