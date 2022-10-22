Память жертв сожжённых деревень почтили в Псковском районе

18:25, 22 октября 2022, ПАИ

Молодёжный форум и памятный митинг, посвященные Дню сожжённых деревень, прошли в деревне Ланёва Гора Псковского района. Это новая региональная памятная дата, которая отмечается 22 октября. Именно в деревне Ланёва Гора в этот день в 1943 году эстонские каратели убили и сожгли заживо около шестидесяти мирных жителей. Об этом сообщает официальный канал региона.



У памятного знака в центре деревни участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Также юнармейцы совершили экскурсии по памятным местам Краснопрудской волости. Они посетили воинские захоронения, Поле памяти, где покоятся останки до 5 тысяч бойцов Красной Армии и часовни, которые построили на месте взорванных немецкими захватчиками церквей.

Слёт продолжится тематической викториной и соревнованиями по разборке-сборке автомата АК-74.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области в день новой памятной даты.