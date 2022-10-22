Псковский музей оккупации покажет архивные документы в новых форматах
О преобразовании архивных документов в более актуальные форматы в Псковском музее оккупации рассказала депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в интервью телеканалу «Первый Псковский».
«Архивные документы - это очень сухая тема и поэтому важно искать разные формы донесения их до самой широкой публики, и молодых, и взрослых граждан», - подчеркнула она.
Также на мероприятии Вера Емельянова поблагодарила всех причастных к созданию музея.
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