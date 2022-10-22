Псковский музей оккупации покажет архивные документы в новых форматах

18:59, 22 октября 2022, ПАИ

О преобразовании архивных документов в более актуальные форматы в Псковском музее оккупации рассказала депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Архивные документы - это очень сухая тема и поэтому важно искать разные формы донесения их до самой широкой публики, и молодых, и взрослых граждан», - подчеркнула она.

Также на мероприятии Вера Емельянова поблагодарила всех причастных к созданию музея.