Евлампий Зимоуказатель наступил по народному календарю

09:00, 23 октября 2022, ПАИ

Евлапий Зимоуказатель наступил по народному календарю 23 октября, пишет сalend.ru.

В этот день чествуют двух святых — брата и сестру Евлампия и Евлампию, живших во времена императора Максимилиана, гонителя христиан. Они происходили из знатной семьи и жили в Никомидии. Первым христианство принял Евлампий. Узнав об указе императора о том, что город должен быть избавлен от христиан, юноша посмеялся над безумным распоряжением. Его тотчас схватили и привели на суд, где он показал себя верным христианином: несмотря на все пытки, Евлампий не отрекся от своих убеждений.

Евлампия же узнала, что ее брат страдает за Христа и прибежала на суд. Там девушка также объявила себя христианкой и добавила, что готова терпеть мучения вместе с Евлампием. Язычники пытались сварить брата и сестру в котле и сжечь в печи, но ни кипящая вода, ни жаркий огонь не причинили им вреда. Тогда правитель приказал отсечь юноше голову, а его сестра, видя это, испустила дух от горя.

На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц: считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое толкование этой приметы: если рога месяца указывают на север — быть скорой и строгой зиме, если на юг — до самой Казанской будет грязь и слякоть.

В это время поленья расщепляли на лучину, которую устанавливали в специальные светильники — светцы. При их свете крестьяне занимались домашними делами. Лучина сгорала быстро — всего за несколько минут, поэтому детям вменялось в обязанность следить за светцами и по мере необходимости менять лучины.