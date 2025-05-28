Функции фонда «Защитники Отечества» пообещал расширить Владимир Путин

22:10, 28 мая 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин пообещал расширить полномочия фонда «Защитники Отечества» для оказания поддержки военнослужащим с инвалидностью в занятиях спортом. Об этом стало известно в ходе заседания совета по физкультуре и спорту сегодня, 28 мая, пишут «Известия».

Отметим, ветераны СВО в Псковской области активно участвуют в эстафетах и забегах. Ранее псковские ветераны боевых действий приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.РФ», а также в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда». Они отмечают, что поддержка семьи и спорт помогают им вернуться к жизни.