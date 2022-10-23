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Общество

Михаил Ведерников проверил работу Центра поддержки семей мобилизованных в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посмотрел, как работает Центр поддержки семей мобилизованных. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Между мероприятиями зашёл в проектный офис «Команда 2018» посмотреть, как работает Центр поддержки семей мобилизованных. Люди приходят с самыми разными вопросами: кто-то просит помочь с дровами, а кто-то — устроиться на работу», — написал Михаил Ведерников.

Например, специалисты предложили неработающей супруге мобилизованного пройти переобучение и уже подбирают варианты трудоустройства. Всего специалисты отработали уже более 800 обращений, отметил губернатор.

«Отдельно спросил про условия — сотрудники отметили, что у них здесь есть всё необходимое для комфортной работы», — добавил он.

Отметим, что Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Пскове 10 октября. 

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