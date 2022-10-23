Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России
Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России 22 октября. Он проедет более 33 тысяч километров и посетит более 130 городов. Об этом сообщается в группе «Поезд Деда Мороза» в соцсети «ВКонтакте».
«Дедушка сменит несколько часовых поясов, доехав до Владивостока, посетит Поволжье, центральную Россию, не обойдёт своим вниманием север и юг страны», - отметили в сообщении.
Провожали поезд на вокзале Великого Устюга заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, и глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.
Дед Мороз в присутствии гостей торжественно погасил марку с изображением поезда, что стало символическим стартом маршрута. Всего было выпущено два миллиона конвертов с изображением Поезда Деда Мороза.
Напомним, что поезд Деда Мороза прибудет в Великие Луки и Псков.