Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России

17:13, 23 октября 2022, ПАИ

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России 22 октября. Он проедет более 33 тысяч километров и посетит более 130 городов. Об этом сообщается в группе «Поезд Деда Мороза» в соцсети «ВКонтакте».

«Дедушка сменит несколько часовых поясов, доехав до Владивостока, посетит Поволжье, центральную Россию, не обойдёт своим вниманием север и юг страны», - отметили в сообщении.

Провожали поезд на вокзале Великого Устюга заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, и глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

Дед Мороз в присутствии гостей торжественно погасил марку с изображением поезда, что стало символическим стартом маршрута. Всего было выпущено два миллиона конвертов с изображением Поезда Деда Мороза.

Напомним, что поезд Деда Мороза прибудет в Великие Луки и Псков.