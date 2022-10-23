Лучшие фильмы Международного фестиваля показали в Острове

23:06, 23 октября 2022, ПАИ

В онлайн-кинотеатре Островской центральной районной библиотеки юные островичи посмотрели лучшие фильмы IX Международного фестиваля детского и семейного кино, сообщает газета «Островские вести».



В Тюмени только завершился IX Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль плюс», а в Островской центральной районной библиотеке для обучающихся начальной школы, занимающихся в группе продленного дня, уже организован показ лучших фильмов фестиваля.



В рамках программы развития медиаобразовательных технологий в библиотеке и популяризации детского и семейного кино в воспитательных целях, были отобраны несколько фильмов, представленных на кинофестивале для детской и подростковой аудитории.



«Это фильмы о дружбе, семье, семейных ценностях, приключениях, культуре, природе, отношениях, познании. Дети с удовольствием не только посмотрели анимационные фильмы, но и приняли участие в их обсуждении»,— рассказала заведующая отделом по работе с детьми Островской центральной районной библиотеки Людмила Дубова.