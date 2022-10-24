Полное затмение Луны произойдёт 8 ноября

08:09, 24 октября 2022, ПАИ

Полное затмение Луны произойдет 8 ноября и будет доступно для наблюдений на востоке России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«8 ноября произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой (1,36) в 13:59 по московскому времени и продолжительностью почти шесть часов. Полная фаза продлится более часа. <…> Затмение будет полностью видно на востоке России, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии», - сказали в Московском планетарии.

Полные и частные фазы затмения будут наблюдаться везде, где Луна с 11:01 до 16:56 по московскому времени будет находиться над горизонтом. Так, в России наилучшие условия сложатся на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири - с этих территорий полная фаза будет видна с начала и до конца.

«В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения, а в Западной Сибири - уже после его середины. В европейской части России будет еще ранний вечер, когда Луна взойдет над горизонтом, поэтому на восходе Луны можно будет увидеть лишь самые заключительные, полутеневые фазы затмения. В Москве можно будет увидеть только самый конец затмения, его полутеневые фазы, да и то всего на полчаса (с 16:29 до 16:56 мск), так как Луна все время затмения будет находиться под горизонтом», - уточнили астрономы.

Частные фазы затмения также будут наблюдаться в Азии и Австралии при восходе Луны, а на востоке Северной Америки и в Южной Америке - наоборот, при заходе Луны за горизонт. В Африке и Европе затмения не будет видно вообще, сообщили в планетарии.

Отметим, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними - две недели. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля - лунное.

Полным лунным затмением считается ситуация, когда Луна заходит в конус тени Земли. Если она оказывается в нем не полностью, то затмение называют частным.

Ранее астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова рассказывала, чего ждать от предстоящих солнечного и лунного затмений.