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Общество

Привиться от коронавируса и гриппа одновременно советует псковский врач

Прививаться от коронавируса и гриппа можно одновременно, заявила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире «Псковского телеграма Online».

«К тому же сейчас есть уже назальная вакцина от коронавируса», - напомнила она.

Галина Невалённая уточнила, что кампания по вакцинации от гриппа началась в конце августа и продлится как минимум до конца года. «Грипп никуда не делся, а вот люди как-то не очень активно идут на прививку. Сейчас у нас охват - менее 20%. А между тем погода располагает к вакцинации, не надо ждать слякоти и дождей», - рекомендовала врач.

«Мы никому не отказываем - выезжаем даже на дом к маломобильным. Кроме того, с 10:00 до 18:00 в «Империале» можно привиться, а также в любой поликлинике, прививочный кабинет работает даже по воскресеньям в одной из поликлиник. Можно прийти так - очередей больших сейчас нет, а можно записаться по телефону 299-028. Звонить можно круглые сутки. С 8 утра до 8 вечера работает оператор, в другое время - автоответчик. Этого не нужно пугаться, нужно назвать свои данные и вопрос, по поводу которого вы звоните, с утра вам перезвонят», - уточнила Галина Невалённая.

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