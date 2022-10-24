Более 93% жителей Псковской области обеспечены мобильной связью

12:11, 24 октября 2022, ПАИ

Более 93% жителей Псковской области обеспечили мобильной связью. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Что касается обеспечения связью территорий региона, на данный момент охвачено связью порядка 70%. Виталий Рахманов также согласился с ведущими программы, что во время поездки на поезде Псков - Москва на определенном участке связь отсутствует. Он пояснил, что есть промежуток, где никто не живет, и ставить там вышку ради поезда, который ходит раз в сутки, не имеет смысла, поскольку это «никогда не окупится».

Ранее Виталий Рахманов заявил, что к 2023 году услугами связи обеспечат более 94% жителей Псковской области.