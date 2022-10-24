На «Госуслугах» появится сервис для помощи семьям мобилизованных

12:40, 24 октября 2022, ПАИ

Сервис для помощи семьям мобилизованных появится на сайте госуслуг в ближайшее время. Об этом сообщил и. о. начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире программы «Псковский телеграм Online» сегодня, 24 октября.

«У нас пришло 82 жалобы на организацию частичной мобилизации в регионе. Все они тщательно отрабатываются и решаются», - отметил он.

Виталий Рахманов добавил, что заявление о переходе из школы в школу можно будет подать онлайн, также ребёнка можно будет записать в 10-11 класс через сайт госуслуг.

«А до конца года мы в регионе запустим сервис по приватизации», - рассказал он.