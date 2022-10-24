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Общество

Ещё два мультфильма о Псковской области озвучили Сергей Попков и Анна Роор

Анна Роор

Мультфильм из серии, посвящённой объектам культурного наследия и туристической привлекательности Пскова, озвучил заслуженный артист России, актёр Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина Сергей Попков. Он подарил свой голос мультфильму об Александре Пушкине. Руководитель псковского вокально-эстрадного ансамбля «Талантика» Анна Роор рассказала историю о композиторе Николае Римском-Корсакове.

Всего в Псковской области снимут 10 мультфильмов. Каждая серия будет представлять собой историю от лица исторического персонажа. В рамках проекта среди прочих покажут мультфильмы об Александре Пушкине, Довмонте, княгине Ольге, Римском-Корсакове.

Кроме того, комитет по культуре Псковской области совместно с Театрально-концертной дирекцией региона в апреле 2022 года представил новый проект «Псковские народные сказки». В течение года будут выпущены 20 красочных кукольных видеоспектаклей. Каждая серия представляет собой одну адаптированную псковскую сказку из собраний Псковского областного центра народного творчества. Понятные сюжеты и яркие герои привлекут маленьких зрителей и понравятся родителям, уверены организаторы. 

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