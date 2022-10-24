Стоит ли псковичам ждать первого снега в октябре, рассказала синоптик

14:11, 24 октября 2022, ПАИ

Когда в Псковской области ожидается выпадение первого снега, сообщила Псковскому агентству информации руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«На этой неделе будет обычная осенняя погода. По предварительному прогнозу, раньше, чем в ноябре, мы не ждём осадков в виде снега», - рассказала синоптик.

С 24 по 30 октября псковичам обещают дождливую погоду. Температуры ночью составят от 0 до +4 градусов, а днём - от +4 до +6-8 градусов.

Ранее со ссылкой на метеоцентр «Фобос» сообщалось, что на этой неделе в регионах Северо-Запада под влиянием циклона начнутся дожди, местами переходящие в снег.