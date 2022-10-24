Почти 20% всех отравившихся с начала года псковичей погибли

14:28, 24 октября 2022, ПАИ

18,99 % всех отравлений, которые произошли в Псковской области за 9 месяцев 2022 года, закончились летальным исходом. Таковы результаты токсикологического мониторинга, проведённого на территории региона.

Количество отравлений, закончившихся летальным исходом, – 30, или 18,99 % от всех отравлений. За аналогичный период 2021 года было зафиксировано 37 смертей по данной причине (27,4 % от общего числа). Среди взрослого населения зарегистрировано 29 летальных исходов, среди подростков – один.

Всего за 9 месяцев 2022 года на территории региона зафиксировали 158 острых отравлений, что на 17 % больше аналогичного периода в 2021 году.