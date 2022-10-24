Иконостас Троицкого собора в Пскове осмотрели реставраторы из Русского музея

15:08, 24 октября 2022, ПАИ

Иконостас Троицкого собора в Пскове осмотрели реставраторы из Русского музея и специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Из Санкт-Петербурга в работе участвовали заведующий отделом реставрации древнерусской живописи, художник-реставратор высшей категории Елена Азарина и художник-реставратор отдела реставрации древнерусской живописи Русского музея Дмитрий Пейчев.

В ближайшее время будет разработан план действий по спасению иконостаса. Работа продлится несколько лет. Иконостас Троицкого собора десятки лет находился в аварийном состоянии. Известны случаи, когда элементы декора разрушались во время богослужения. Специалисты сделали предварительную оценку состояния памятника, высказали свои предложения по объемам и ходу работ. Впереди научно-проектные исследования, включающие в том числе физико-химические заключения экспертов.

Ранее в соборе проводили исследование пола.