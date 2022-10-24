Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Иконостас Троицкого собора в Пскове осмотрели реставраторы из Русского музея

Иконостас Троицкого собора в Пскове осмотрели реставраторы из Русского музея и специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Из Санкт-Петербурга в работе участвовали заведующий отделом реставрации древнерусской живописи, художник-реставратор высшей категории Елена Азарина и художник-реставратор отдела реставрации древнерусской живописи Русского музея Дмитрий Пейчев.

В ближайшее время будет разработан план действий по спасению иконостаса. Работа продлится несколько лет. Иконостас Троицкого собора десятки лет находился в аварийном состоянии. Известны случаи, когда элементы декора разрушались во время богослужения. Специалисты сделали предварительную оценку состояния памятника, высказали свои предложения по объемам и ходу работ. Впереди научно-проектные исследования, включающие в том числе физико-химические заключения экспертов.

Ранее в соборе проводили исследование пола.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 октября 2022

Работы по созданию доступной среды ведутся в Пскове
24 октября 2022

В детской областной больнице займутся развитием реабилитационной службы 

24 октября 2022

Российские ученые рекомендуют есть слизней вместо мяса
24 октября 2022

Археологи нашли в Печорах металлического льва
24 октября 2022

Умер почётный гражданин Гдова Николай Андреев
24 октября 2022

Назначен новый главврач Псковской детской областной больницы
24 октября 2022

ВИДЕО Псков снова озарило северное сияние
24 октября 2022

Иконостас Троицкого собора в Пскове осмотрели реставраторы из Русского музея

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...