Назначен новый главврач Псковской детской областной больницы

15:15, 24 октября 2022, ПАИ

Главным врачом Псковской детской областной клинической больницы назначена Анна Митюшкина. Решение озвучено сегодня, 24 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Коллективу больницы ее представили первый заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Напомним, что ранее пост главного врача Псковской детской областной клинической больницы покинул Аркадий Гохман.

Ранее Анна Митюшкина работала заместителем председателя областного комитета по здравоохранению, а затем в октябре 2021 года стала оперативным управляющим Псковской городской поликлиники.