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Общество

Псковским студентам назвали причину отмены льготного проезда в междугородних автобусах

Вопрос об отмене льготного проезда в автобусах междугороднего сообщения ГППО «Псковпассажиравтотранс» для студентов задал пскович на сайте губернатора области. На него ответил и. о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

Он отметил, что льготный проезд для студентов в автобусах междугороднего сообщения не предусмотрен законодательством и был установлен исключительно по инициативе перевозчика. Субсидии из областного бюджета на компенсацию затрат предприятию не предоставляют.

«Предоставление данной льготы на сегодняшний день приостановлено по причине сложного финансово-экономического состояния ГППО «Псковпассажиравтотранс»», - пояснил Станислав Стармолотов.

При этом категории граждан, которым предоставляется льгота на проезд в городском и пригородном сообщении, установлены соответствующим постановлением администрации Псковской области от 19.12.2019 № 437.

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