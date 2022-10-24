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Происшествия

Стала известна причина крушения военного самолёта в Ейске

Военный самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске от того, что в его двигатели попали две птицы, сообщил ТАСС.

«В момент взлёта в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолёта», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

Попадание птиц в двигатели привело к возгоранию одной из силовых установок, а затем и к крушению.

Напомним, 17 октября 2022 года в Ейске на жилой дом упал самолёт Су-34. Пострадали жильцы дома, есть погибшие.

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