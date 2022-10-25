В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

10:39, 25 октября 2022, ПАИ

В работе WhatsApp наблюдается глобальный сбой, следует из данных Downdetector.

На проблемы жалуются пользователи из разных стран. По данным пользователей, сбои наблюдаются как в мобильном приложении, так и в web-версии мессенджера.

Напомним, депутаты Госдумы призвали ввести запрет на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. SuperJob выяснил, как часто псковичи используют этот мессенджер по работе и готовы ли от него отказаться.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.