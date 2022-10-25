Центр добровольчества в Палкино передал военным 100 банок тушенки

10:54, 25 октября 2022, ПАИ

Центр добровольчества в Палкино передал 100 банок тушенки в помощь находящимся в зоне СВО военным, мобилизованным гражданам и жителям Бериславского района. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального штаба «Мы вместе».

Список необходимой гуманитарной помощи, а также реквизиты для пожертвований есть здесь: https://vk.com/wall-99355935_8322.

Напомним, несколько месяцев назад делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым побывала в Бериславе Херсонской области. Ранее было принято решение о том, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района. Целью визита стало определение основных направлений работы.