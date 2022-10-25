Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу WhatsApp

14:57, 25 октября 2022, ПАИ

Работа мессенджера WhatsApp не ограничивается на территории России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Напомним, 25 октября пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса, данные об этом появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Ряд Telegram-каналов связал это с возможной блокировкой со стороны Роскомнадзора.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается», - заявили в пресс-службе ведомства. «Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах. Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta* наблюдались неоднократно, в том числе в октябре прошлого года и в марте нынешнего года», - добавили там.

WhatsApp - принадлежащее компании Meta* (деятельность запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.