Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу WhatsApp

Работа мессенджера WhatsApp не ограничивается на территории России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Напомним, 25 октября пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса, данные об этом появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Ряд Telegram-каналов связал это с возможной блокировкой со стороны Роскомнадзора.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается», - заявили в пресс-службе ведомства. «Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах. Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta* наблюдались неоднократно, в том числе в октябре прошлого года и в марте нынешнего года», - добавили там.

WhatsApp - принадлежащее компании Meta* (деятельность запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 октября 2022

Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ, рассказали псковичам
25 октября 2022

Вакцинацию детей от гриппа и ковида обсуждают в медиацентре ПАИ
25 октября 2022

Ещё более 80 псковичей вылечились от коронавируса
25 октября 2022

Стало известно, когда начнётся ремонт Ольгинского моста в Пскове
25 октября 2022

До +12 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 26 октября
25 октября 2022

Псковский губернатор поручил ускорить предоставление выплат мобилизованным
25 октября 2022

Ради съёмки солнечного затмения пскович отправился в Алтайский край
25 октября 2022

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...