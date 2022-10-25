Псковский врач предупредила об опасных последствиях гриппа

16:46, 25 октября 2022, ПАИ

Ситуацию с заболевоемостью гриппом в Псковской области оценила главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех.

«В этом году ожидается подъем заболеваемости гриппом. В прошлом году из-за ковида гриппа почти не было, люди не болели и иммунитет не заработали. А грипп очень опасен своими осложнениями, поэтому лучше подготовиться заранее», — предупредила врач в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Ранее эксперт сообщила, что эффективность вакцин от гриппа составляет 95 %.