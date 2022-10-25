Вышел новый выпуск издания «Михайловская пушкиниана»

17:12, 25 октября 2022, ПАИ

91-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» размещён на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Книгу можно свободно читать и, при необходимости, скачивать в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана».

Называется сборник «…Под липовые своды, на скат тригорского холма…». В него вошли материалы научно-практической конференции «Сады и парки России» (апрель 2022).

Конференция проходила под знаком столетия послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка». Поэтому не случайно её главной темой стала тема возрождения парков в мемориальных усадьбах музея. В сборник вошли четыре статьи, отражающие историю и особо проблемные моменты этого непростого пути.

Есть в сборнике и публикации о других исторических парках — как нашего региона (в Гораях Островского района, в Корытово Псковского района, в музее-усадьбе С. В. Ковалевской в Великолукском районе Псковской области), так и Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Московской и Рязанской областей. Издатели полагают, что все эти материалы будут интересны не только специалистам в области садово-паркового хозяйства, литературы, краеведения, музейного дела, но и всем, кто неравнодушен к истории отечественной культуры и пушкинских мест России.