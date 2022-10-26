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Общество

Большую космическую медузу снял пскович в небе над Алтайским краем

Астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов, отправившийся в Алтайский край, чтобы запечателеть частичное солнечное затмение, сфотографировал и еще одно космическое явление. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Кроме затмения, еще одно интересное явление получилось увидеть в Алтайском крае в селе Шумановка - пролет ракеты-носителя «Союз-2.1a» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-21», запущенной с космодрома «Байканур» ночью 26 октября. Такую большую «медузу» наблюдал впервые, так как в нашем Пскове увидеть такое практически невозможно (траектории запуска ракет проходят мимо). В общем удачно застал явление, это вдобавок к затмению, с погодой тоже повезло, так как далее уже было бы пасмурно», - поделился пскович.

Космические медузы — связанный с запуском космических ракет атмосферный феномен. Объясняется отражением света от выхлопных газов ракеты, частично рассеявшихся в атмосфере в период перед рассветом или после заката. Наблюдение возможно в период, когда Солнце ещё/уже не освещает поверхность Земли, но его лучи попадают на конденсационный след от ракеты, расположенный на большой высоте.

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