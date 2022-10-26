Александр Бушуев озвучил мультфильм о Николае Рерихе

11:47, 26 октября 2022, ПАИ

Участник творческой группы «Митьки» Александр Бушуев озвучил мультфильм про российского художника, философа-мистика, писателя, путешественника, археолога, общественного деятеля Николая Рериха.

Всего в Псковской области снимут 10 мультфильмов. Каждая серия будет представлять собой историю от лица исторического персонажа. В рамках проекта среди прочих покажут мультфильмы об Александре Пушкине, Довмонте, княгине Ольге, Римском-Корсакове.

Кроме того, комитет по культуре Псковской области совместно с Театрально-концертной дирекцией региона в апреле 2022 года представил новый проект «Псковские народные сказки». В течение года будет выпущено 20 красочных кукольных видеоспектаклей. Каждая серия представляет собой одну адаптированную псковскую сказку из собраний Псковского областного центра народного творчества.