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Общество

Александр Бушуев озвучил мультфильм о Николае Рерихе

Участник творческой группы «Митьки» Александр Бушуев озвучил мультфильм про российского художника, философа-мистика, писателя, путешественника, археолога, общественного деятеля Николая Рериха. 

Всего в Псковской области снимут 10 мультфильмов. Каждая серия будет представлять собой историю от лица исторического персонажа. В рамках проекта среди прочих покажут мультфильмы об Александре Пушкине, Довмонте, княгине Ольге, Римском-Корсакове.

Кроме того, комитет по культуре Псковской области совместно с Театрально-концертной дирекцией региона в апреле 2022 года представил новый проект «Псковские народные сказки». В течение года будет выпущено 20 красочных кукольных видеоспектаклей. Каждая серия представляет собой одну адаптированную псковскую сказку из собраний Псковского областного центра народного творчества. 

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