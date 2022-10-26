Дмитрий Волхонов озвучил сказку о Пушкинских Горах

16:20, 26 октября 2022, ПАИ

Консультант по творческим вопросам в Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов озвучил последнюю из 10 сказок о Псковской области и знаменитых личностях, с ней связанных. Дмитрию достался эпизод о Пушкинских Горах.

Каждый мультфильм этой большой серии будет представлять собой историю от лица исторического персонажа. В рамках проекта среди прочих покажут мультфильмы об Александре Пушкине, Довмонте, княгине Ольге, Римском-Корсакове.

Кроме того, комитет по культуре Псковской области совместно с Театрально-концертной дирекцией региона в апреле 2022 года представил новый проект «Псковские народные сказки». В течение года будет выпущено 20 красочных кукольных видеоспектаклей. Каждая серия представляет собой одну адаптированную псковскую сказку из собраний Псковского областного центра народного творчества.