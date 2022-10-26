Центр помощи семьям мобилизованных в Пскове подвел первые итоги работы

14:22, 26 октября 2022, ПАИ

С какими проблемами приходят псковички в Центр помощи семьям мобилизованных, рассказали Псковскому агентству информации сотрудники учреждения.

Всего центр очно и по телефону «122» обработал более 800 обращений. Чаще всего пришедших интересуют вопросы образования, например, предоставление в школах бесплатного горячего питания. На втором месте по популярности – льготы по транспортному налогу на 2021-2022 год, на третьем – обращения к судебным приставам с просьбой разблокировать счет, на который приходит зарплата мобилизованного. В топ также попали вопросы по кредитным каникулам и обращения за психологической помощью.

В центре работает комната психологической разгрузки с профессиональными психологами, которые готовы оказывать помощь и дистанционно.

Напомним, что Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 10 октября.