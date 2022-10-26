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Штукатурные работы завершаются в церкви Воскресения со Стадища в Пскове

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»

Наружные штукатурные работы и устройство отмостки завершаются в церкви Воскресения со Стадища (XVI века). Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)». 

Девичий монастырь «святого Воскресения» впервые упоминается в летописях 1458 года в связи с пожаром на Запсковье: «...погоре все Запсковье от Богоявленского конца и до монастыря святого Воскресения...». В следующем веке, в 1532 году, снова упоминание в летописи: «загорелся Воскресениа Христова на стадище в монастыре келья». Тогда каменная монастырская церковь «не доделана бысть».  

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

 В документах второй половины ХVI века монастырь называется «Воскресенский на Звоннице», на «Стадищах», «На Запсковье» или «над Великой рекой».   

«По мнению реставратора Юрия Спегальского, от XVI века в церкви остались лишь стены четверика, столпы и апсиды», - отмечается в сообщении.  

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Топоним Стадише использовался для обозначения местоположения Воскресенского монастыря с 30-х годов XVI века и означал пастбище, выгон для скота за пределами посада. По выписи 1640 г. из писцовых книг - Сдадицкая улица на Запсковье.

Напомним, что на данном объекте необходимо провести реставрацию стен колокольни и храма.

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