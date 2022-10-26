Более 200 млн рублей на поддержку здравоохранения получит Псковская область

17:29, 26 октября 2022, ПАИ

207 миллионов рублей на поддержку территориального фонда обязательного медицинского страхования дополнительно получит Псковская область. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что средства поступят в 85 регионов, при этом общий объём помощи составит 58,5 миллиарда рублей.

Решение связано с тем, что, по прогнозу Минэкономразвития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5 %. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, потребовалось дополнительное финансирование.