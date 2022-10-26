Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 200 млн рублей на поддержку здравоохранения получит Псковская область

207 миллионов рублей на поддержку территориального фонда обязательного медицинского страхования дополнительно получит Псковская область. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что средства поступят в 85 регионов, при этом общий объём помощи составит 58,5 миллиарда рублей.

Решение связано с тем, что, по прогнозу Минэкономразвития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5 %. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, потребовалось дополнительное финансирование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 октября 2022

В Великих Луках завершился капремонт многоквартирного дома
26 октября 2022

Причины увеличения расходов на перевозку ТКО обсудили в Собрании
26 октября 2022

Псковичи стали реже пользоваться автосервисами
26 октября 2022

Заключённые себежской колонии оденут женщин и детей
26 октября 2022

Дом причта передадут в собственность прихода храма Жен Мироносиц
26 октября 2022

На участке трассы в Печорском районе начали укладку верхнего слоя
26 октября 2022

О ценах на автозапчасти рассказали псковичам эксперты
26 октября 2022

Более 200 млн рублей на поддержку здравоохранения получит Псковская область

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...