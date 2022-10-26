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Культура

Псковский ансамбль «Сказ» принял участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Многоликая Россия»

Константин Абабков побывал в эфире радиостанции «7 НЕБО». Фото пресс-службы администрации города Пскова

Псковский ансамбль «Сказ» принял участие в гала-концерте лауреатов IV Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов «Многоликая Россия».

Студия радиостанции «7 НЕБО» связалась по телефону с руководителем ансамбля «Сказ» Константином Абабковым.

«Мы сегодня вернулись с этого замечательного конкурса и рады, что нас пригласили в Тверь, где он проходил. На фестиваль приехали самые разные коллективы, играющие на своих музыкальных инструментах, из Москвы, Адыгеи, Дагестана, Крыма, Кемерова. С ребятами из Бурятии мы оказались в одной гримёрке. Мы даже не думали, что такие инструменты, как у них, существуют!» — рассказывал о поездке руководитель.

Со слов Константина Абабкова, «Сказ» привёз на конкурс музыку, написанную давно основателем коллектива Виталием Румянцевым.

«Мы аранжировали его музыку для современного ансамбля. Первая композиция называлась «Псковские зори». Она сумела передать всю красоту раннего утра на реке Великой», — отметил Константин Абабков.

Псковскому ансамблю «Сказ» даже удалось сыграть в сводном оркестре на базе тверского.

В поездке побывали 12 человек из коллектива.

Ранее ПАИ сообщало, что Константин Абабков был представлен к государственной награде в Кремлёвском дворце.

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