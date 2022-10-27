«Народный фронт» отправил псковским военным металлоискатели

10:58, 27 октября 2022, ПАИ

Две тепловые пушки, десять металлоискателей и комплекты теплых вещей отправили псковским военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель исполкома «Народного фронта» в Псковской области Виктор Остренко.

Закупка всего необходимого проходит в рамках проекта «Всё для победы», сбор средств на приобретение обмундирования организовывало движение «Народный фронт». Виктор Остренко также отметил, что региональный штаб «Народного фронта» регулярно держит связь с командирами в зоне СВО, чтобы знать, какие потребности есть у бойцов и что им необходимо в первую очередь.

В этот раз закупили металлоискатели. «Чтобы бойцы смогли разминировать освобожденные территории и сделать их безопасными как для мирного населения, так и для наших подразделений. Для этого был организован сбор средств, и сегодня десять металлоискателей, которые купили на пожертвования, отправили военнослужащим», — рассказал руководитель исполкома.

Пожертвовать средства можно через специальный QR-код, по которому любой желающий переходит в систему оплаты для перевода средств. Эти деньги будут направлены на приобретение необходимых вещей для бойцов Псковской области.

Напомним, что ранее «Народный фронт» запустил сбор средств для мирного населения ЛДНР.