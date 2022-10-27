Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Народный фронт» отправил псковским военным металлоискатели

Две тепловые пушки, десять металлоискателей и комплекты теплых вещей отправили псковским военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель исполкома «Народного фронта» в Псковской области Виктор Остренко.

Закупка всего необходимого проходит в рамках проекта «Всё для победы», сбор средств на приобретение обмундирования организовывало движение «Народный фронт». Виктор Остренко также отметил, что региональный штаб «Народного фронта» регулярно держит связь с командирами в зоне СВО, чтобы знать, какие потребности есть у бойцов и что им необходимо в первую очередь. 

В этот раз закупили металлоискатели. «Чтобы бойцы смогли разминировать освобожденные территории и сделать их безопасными как для мирного населения, так и для наших подразделений. Для этого был организован сбор средств, и сегодня десять металлоискателей, которые купили на пожертвования, отправили военнослужащим», — рассказал руководитель исполкома.

Пожертвовать средства можно через специальный QR-код, по которому любой желающий переходит в систему оплаты для перевода средств. Эти деньги будут направлены на приобретение необходимых вещей для бойцов Псковской области.

Напомним, что ранее «Народный фронт» запустил сбор средств для мирного населения ЛДНР. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 октября 2022

Михаил Ведерников поблагодарил руководство страны за поддержку в период мобилизации
27 октября 2022

Статистику ДТП в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
27 октября 2022

Псковский губернатор объяснил причину ошибок при мобилизации
27 октября 2022

Михаил Ведерников: Настрой у мобилизованных псковичей боевой
27 октября 2022

Псковский губернатор опроверг слухи о нехватке снаряжения у мобилизованных

27 октября 2022

Псковичи поделились планами на ноябрьские праздники

27 октября 2022

Михаил Ведерников рассказал об ошибках во время мобилизации в регионе
27 октября 2022

Частичная мобилизация в Псковской области закончится через несколько дней

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...