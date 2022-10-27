Михаил Ведерников – о мобилизации: Псковичи очень достойно принимают этот вызов

12:31, 27 октября 2022, ПАИ

Случаи уклонения от частичной мобилизации в Псковской области единичные, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в ТАСС.

«Уклонисты – это единичные случаи, в основном из Пскова. В районах люди идут активно. Есть, конечно, те, кто прячется, но их военкомат разыскивает вместе с полицией. Но в основном люди очень достойно принимают этот вызов», – отметил губернатор.

Напомним, что на пресс-конференции в ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет о ходе мероприятий по частичной мобилизации в Псковской области.