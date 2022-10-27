Михаил Ведерников – о мобилизации: Псковичи очень достойно принимают этот вызов
Случаи уклонения от частичной мобилизации в Псковской области единичные, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в ТАСС.
«Уклонисты – это единичные случаи, в основном из Пскова. В районах люди идут активно. Есть, конечно, те, кто прячется, но их военкомат разыскивает вместе с полицией. Но в основном люди очень достойно принимают этот вызов», – отметил губернатор.
Напомним, что на пресс-конференции в ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет о ходе мероприятий по частичной мобилизации в Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
27 октября 2022
Псковичи поделились планами на ноябрьские праздники