Псковский губернатор опроверг слухи о нехватке снаряжения у мобилизованных

11:28, 27 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с якобы существующей нехваткой снаряжения у мобилизованных. Этой теме он уделил внимание на пресс-конференции, посвящённой ходу мероприятий по частичной мобилизации в Псковской области.

Глава региона отметил, что в интернете, в том числе в некоторых СМИ, наблюдается истерия, что в российской армии ничего нет. «Говорят, что если кого-то призвали, то надо самим бежать и покупать каску, бронежилет и там далее перечень почти из 170 позиций», - продолжил Михаил Ведерников.

«Хочу сказать, что в этом необходимости нет. Наверное, на разных участках линии соприкосновения ситуация разная, но что касается 76-й дивизии, мы с нашим комдивом на связи. Еженедельно созваниваемся, обсуждаем обстановку, сверяем часы. К сожалению, много спекуляций на этой теме», — заметил губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что многие пишут, что оказывают помощь. «Когда послушаешь, кажется, что в такой ситуации дивизия не должна ни в чем нуждаться. Но, когда начинаешь сверять, что есть, а чего нет, оказывается, что многие помогают только на словах», — сказал он.

«Мы договорились, что постоянно корректируем список необходимого, в зависимости от дислокации, времени года, обстановки. Постоянно нужны, например, квадрокоптеры, мобильная бронированная техника, поэтому мы с комдивом договорились, что точечно будем помогать и рачительно подходить к областному бюджету, делая все-таки акцент на помощи семьям», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава региона заявил, что частичная мобилизация в Псковской области закончится через несколько дней.