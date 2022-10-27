Михаил Ведерников: Настрой у мобилизованных псковичей боевой

11:30, 27 октября 2022, ПАИ

Настрой у псковских мобилизованных боевой. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой ходу мероприятий по частичной мобилизации в регионе.

«Слаживание и боевая подготовка проводятся на высочайшем уровне. Ребята все заряжены, все хотят быстрее на передовую, все хотят побыстрее это закончить и с победой вернуться домой», — сказал глава региона.

Ранее губернатор сообщил, что частичная мобилизация в Псковской области закончится через несколько дней.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.